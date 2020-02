Jorge Lorenzo molto motivato per il campionato MotoGP 2020 e per il proprio futuro in Yamaha. Pensa che Jorge Lorenzo possa incidere tanto da collaudatore.

Quello di oggi è stato un giorno importante per la Yamaha, che ha presentato il team factory Monster Energy e quello cliente Petronas SRT. Ovviamente per il campionato MotoGP 2020 l’obiettivo è tornare a vincere il titolo, Marc Marquez permettendo.

La casa di Iwata è l’unica ad aver già comunicato la line-up della squadra ufficiale per il biennio 2020-2021. Al confermato Maverick Vinales si affiancherà Fabio Quartararo, promosso dalla struttura satellite dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione. Lo spagnolo e il francese rappresentano una grande coppia per il futuro della Yamaha. Ancora da definire, invece, cosa farà Valentino Rossi.

MotoGP 2020, Vinales carico per la nuova stagione

Oggi Vinales si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP e tra i vari temi affrontati c’è stato quello del rinnovo di contratto con Yamaha: «Per me era importante chiarire alcuni punti, soprattutto per me stesso e per la Yamaha. Era importante avere il pieno supporto della fabbrica e sono rimasto contento di ciò che ho capito. Ho grandi motivazioni, stiamo lavorando sulla strada giusta. Ritenevo fondamentale poter proseguire con la mia squadra, soprattutto con Esteban Garcia e le altre persone più vicine a me. Anche per questo sono rimasto. Vedo che tutto il team ha la stessa direzione e vuole vincere».

Che Yamaha M1 2020 si aspetta? Questa la risposta di Maverick: «Molto vicina a quella dell’anno scorso. Il livello era molto buono. Sono stato molto regolare, era quello che ci mancava. Devo migliorare nella partenza, è importante per me». Certamente il pilota di Figueres spera anche di avere alcuni cavalli in più nel motore per potersi difendere meglio nei rettilinei.

A Vinales è stato domandato anche di Valentino Rossi, che sarà suo compagno di squadra per l’ultimo anno in MotoGP: «Ho imparato tanto da lui dentro il box e anche in pista. Sono stati importanti quelli trascorsi insieme a lui».

Inevitabile domandargli pure di Jorge Lorenzo, diventato nuovo collaudatore Yamaha dopo la disastrosa stagione in Honda e il ritiro annunciato dalle corse: «Può essere molto importante. Ha la velocità necessaria per fare i commenti giusti. Mi servirà tanto. Lui ha vinto tanti mondiali in Yamaha e sa cosa ci manca. È importante sapere cosa serve per vincere il titolo». Vedremo che apporto saprà dare il maiorchino, presente già nel test MotoGP di Sepang (Malesia).