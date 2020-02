Kirk Douglas è morto all’età di 103 anni: a dare la notizia della scomparsa del noto attore, vincitore di un Oscar onorario alla carriera, il figlio Michael tramite un post di Instagram.

Kirk Douglas si è spento all’età di 103 anni: con 90 pellicole all’attivo, tre candidature all’Academy Award e un Oscar onorario alla carriera, il noto attore si attesta come uno dei caposaldi, delle icone, del cinema globale. A dare il triste annuncio l’altrettanto noto figlio Michael tramite un post di Instagram.

Morto Kirk Douglas, il triste annuncio sui social dato dal figlio Michael

“È con immensa tristezza che io e i miei fratelli dobbiamo annunciare che Kirk Douglas ci ha lasciato a 103 anni“. Così Michael Douglas notizia il mondo intero della grave perdita subita dalla sua famiglia. Il noto attore ha proseguito dicendo: “Per il mondo era una leggenda, un attore dell’età d’oro dei film che viveva bene nei suoi anni d’oro, un umanitario il cui l’impegno per la giustizia e le cause in cui ha creduto hanno fissato uno standard a cui tutti aspiriamo. Ma per me, i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine, un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipote, il loro nonno amorevole, e per sua moglie Anne – prosegue Michael Douglas- un marito meraviglioso. La vita di Kirk è stata ben vissuta, e lascia un’eredità nel film che durerà per le generazioni a venire, e una storia come un famoso filantropo che ha lavorato per aiutare il pubblico e portare la pace sul pianeta“. L’attore ha poi concluso il proprio post con una frase che particolarmente toccato gli utenti del web: “Vorrei concludere con le parole che gli ho detto durante il suo ultimo compleanno e che rimarranno sempre vere. ‘Papà, ti amo così tanto e sono così orgoglioso di essere tuo figlio’.”

Al post sono seguiti migliaia di likes ed altrettanti commenti. I follower di Michael Douglas hanno espresso lui la loro vicinanza. “Belle parole, sono così dispiaciuto per la perdita di un uomo iconico e straordinario. Dio vi benedica tutti” ed ancora “Una vera leggenda, qualcuno mio padre mi ha insegnato a guardare ( con Lust for Life, Gunfight At The O.K. Corral). Mio padre adorava guardare Kirk anche da bambino e pensava che Kirk e Burt Lancaster fossero fratelli, film geniali. Un brillante attore e uomo, notizia molto triste .”

