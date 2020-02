Michela Persico fa faville, le sue curve sono assolutamente incontenibili: tutti pazzi per lei su Instagram

Daniele Rugani è di certo uno dei calciatori italiani più invidiati del momento. Il difensore non sta trovando grandissimo spazio alla Juventus, nonostante gli infortuni di Demiral e Chiellini, ma può sicuramente consolarsi con la sua splendida Michela Persico. Il giocatore bianconero e la giornalista Mediaset fanno coppia fissa ormai da un po’ e gli occhi sono, a giusta ragione, tutti per lei. La biondissima Michela non passa di certo inosservata e riesce a strappare l’ammirazione del pubblico maschile anche con il ‘normale’ abbigliamento di una giornata di lavoro. Nel penultimo post su Instagram, è ritratta in uno scatto con gonna, giacca e maglietta. La particolarità che non sfugge è data dalle sue forme esplosive che anche al di sotto degli indumenti risaltano in maniera piuttosto evidente. Il tutto, confermato dallo scatto pubblicato per ultimo, che la vede darsi da fare in palestra. La tuta attillata non può che confermare l’impressione precedente: le sue curve sono davvero da urlo.