Dopo un’inaspettata incursione di freddo artico nel week-end dovrebbe tornare l’alta pressione, rendendo il meteo stabile: temperature in rialzo e bel tempo su tutta la Penisola.

Dopo un inizio di febbraio caratterizzato da una timida primavera, a partire da giorno 4 il meteo ha completamente cambiato rotta: un’irruzione di aria gelida ha riportato l’inverno sull’intera Penisola, con temperature in brusco calo e neve anche a bassa quota. A farne le spese soprattutto il settore appenninico vessato dalle correnti di Tramontana. Un freddo artico che ha investito in particolar modo il Sud e nello specifico Campania, Calabria e Sicilia centro–orientale dove si sono verificate nevicate anche a bassa quota e temperature scese di almeno 10°C rispetto ai giorni precedenti.

Anche questo freddo però è destinato ad esaurirsi presto: già nelle prossime ore, infatti, una imponente alta pressione si estenderà sull’Italia facendo risalire le temperature e riportando il bel tempo su tutta la penisola.

Meteo, torna l’alta pressione: week-end all’insegna del bel tempo

Pare che anche quest’ondata di gelo sia destinata ad un breve corso: secondo quanto riportano gli esperti de Ilmeteo.it a partire dalla giornata di domani, venerdì 6 febbraio l’alta pressione tornerà sull’Italia ristabilizzando le condizioni meteo e facendo risalire le temperature. In questi giorni appena trascorsi si è assistito ad un brusco peggioramento dettato dall’incursione di una corrente artica. A farne le spese l’intera Penisola, in particolar modo il centro Sud dove nevicate a bassa quota hanno imbiancato numerose città. Per non parlare delle temperature, diminuite di almeno 10°C rispetto ai giorni precedenti.

Nelle prossime 24 ore, riporta Ilmeteo.it, si assisterà ad una minima instabilità al Sud con piogge ed ancora qualche nevicata a bassa quota, ma niente di così invasivo. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 febbraio, il bel tempo dovrebbe tornare a dominare su tutta la Penisola, anche se i forti venti continueranno a rendere difficoltoso l’attraversamento dei mari soprattutto al Centro-Sud. Stando a quanto riferiscono gli esperti de Ilmeteo.it, le temperature dovrebbero rimanere costanti senza bruschi stravolgimenti.

Ma il vero miglioramento si registrerà nella giornata di domani, venerdì 7 febbraio quando l’alta pressione si attesterà indiscussa: tempo stabile e cielo sereno.

