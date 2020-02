Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 6 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sull’Italia è ritornato l’anticiclone e ritorna il sole mandando nuovamente in letargo l’inverno, con le temperature che torneranno ad innalzarsi a partire dalle prossime ore. Cieli sereni su tutti i settori, salvo nuvole in transito su Liguria e Molise, ma senza fenomeni. Temperature minime stazionarie o in leggero ribasso e comprese fra 0 e 5°, salvo punte di 8° su Puglia e Sicilia.

Venerdì 7 febbraio cieli sereni ovunque, salvo qualche lieve copertura tra Liguria e Toscana e tra Salento e Basilicata, ma senza precipitazioni. Venti tesi o forti dai quadranti settentrionali, ma in attenuazione a partire dai bacini settentrionali. Temperature massime in leggera ascesa che oscilleranno fra 10 e 15° su tutte le regioni. Nel week-end ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato, da domenica sera ritorna una breve parentesi di instabilità con piogge brevi sul versante Tirrenico e qualche spruzzo di neve sull’Appennino settentrionale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Rallentamenti per lavori in corso sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.9 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Lago di Como e sulla A1 Milano-Bologna (Km 3.5 – direzione: Milano) tra Bivio A1/Tangenziale Ovest MI e San Giuliano.

Code per lavori in corso anche a Genova, sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 13.5 – direzione: Genova Voltri) tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Traffico a rilento anche alle porte di Firenze: sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

Il vento forte a Sud sta causando non pochi disagi sulle Autostrade. In A1 Firenze-Napoli tra Orvieto e Ceprano, in A1 Roma-Napoli tra Cassino e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno e sulla A30 Caserta-Salerno tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.