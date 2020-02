Una mamma muore ad appena 31 anni e senza un motivo. È quanto successo ad una donna amata da tutti. Ha lasciato cinque figli

Perdere la vita improvvisamente, senza avere malanni o patologie. E’ quanto accaduto ad una giovane mamma che muore lasciando da soli i suoi 5 figli e il marito. Si chiamava Claire Bevan ed aveva 31 anni. Lo scorso 2 febbraio è scomparsa improvvisamente, senza che avesse un preavviso di salute. Il marito Rob Jones ha trentaquattro anni ed è a pezzi. Claire era una ragazza bella e felice. Il cognato Gavin ha affermato di conoscerla sin da quando aveva 15 anni. “Era anche la mia migliore amica e la ritenevo come una sorella”. Al tempo stesso l’uomo si è detto sorpreso per la grande partecipazione delle persone con messaggi di cordoglio e di lutto giunti sui social network. “Non pensavo che ci fossero così tante persone legate a Claire. Mio fratello Rob non ha Facebook e tutti hanno scritto a me. Tutto questo affetto è travolgente. Ma in fondo questa è una cosa che non deve sorprenderci, perché lei era una persona davvero meravigliosa. Ha lasciato qualcosa di bello in tutti quelli che ha incontrato”.

Mamma muore all’improvviso, il gran cuore di amici e conoscenti

La notizia ha colpito tante persone. In tanti conoscevano l’amore e la dolcezza della giovane e bella Claire, tanto che ancora in molti stentano a credere che il destino sia stato così duro e ingiusto. Distrutta l’amonia di una famiglia felice, che lei aveva voluto numerosa. Cinque figli ora restano senza una madre meravigliosa soli con il dolore del loro giovane papà. Ora portare avanti una famiglia così numerosa sarà anche dura per Rob, il marito. Per questo motivo i parenti hanno istituito una pagina di raccolta fondi per poter permettere a Rob di sostenere le spese per i funerali. Il cuore delle persone è stato subito esauriente a conferma che la donna era davvero amata e stimata da tanti che la conoscevano. In appena cinque giorni ben duecento persone hanno donato 4700 euro.

