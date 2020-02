“Mamma hai un tumore? Sono scoppiata a piangere”: Samantha De Grenet confessa il dramma personale vissuto poco tempo fa, video.

Samantha De Grenet, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, racconta il dramma vissuto quando ha scoperto di avere un tumore svelando di essere crollata quando il figlio Brando le ha rivolto una domanda diretta.

Samantha De Grenet: “Mio figlio mi dice ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità”

“Ho sentito quella frase: ‘Signora, lei ha un tumore, si deve operare urgentemente’”. Samantha De Grenet comincia così l’intervista rilasciata al settimanale Chi a cui ha parlato della malattia che l’ha colpita a luglio 2018.

Oggi, Samantha sta bene e ha deciso di raccontare quello che ha vissuto. Cosa ha fatto la De grenet dopo aver ricevuto la terribile notizia? “Risalgo sul motorino e inizio a piangere. Ma non per me. Non ero io. Ero mio figlio. Mio figlio era entrato dentro di me e io piangevo come se fossi lui; è difficile da spiegare un dolore del genere. Un pugno in piena faccia”, racconta Samantha che, dopo una visita dal medico, scopre di avere un tumore di 2 cm.

Samantha si sottopone così ad un’operazione chirurgica durata sei ore: “‘Tolto tutto’, queste le parole che mi ricordo. L’oncologo mi dice: ‘Lei è fortunata, non dovrà fare la chemioterapia. Facciamo solo la radioterapia’”.

Infine la De Grenet confessa di essere crollata solo dopo aver visto il figlio Brando e aver ascoltato le sue parole: “Lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata a piangere. Poi ho recuperato le forze e, pian piano, ho spiegato a Brando che era andato tutto bene”. Un’ultima domanda: perché ha deciso di parlarne pubblicamente? “Per sostenere l’importanza della prevenzione”.

Oggi, però, tutto è stato superato e Samantha, sui social, sfoggia il sorriso più bello: “Un passo alla volta cercando di essere sempre positivi e non perdere il sorriso…non sempre è facile, ma è sempre meglio provarci!“, si legge sotto una delle sue ultime foto.