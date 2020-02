Franco Morbidelli spera presto di poter rinnovare il proprio contratto e allo stesso tempo si pone degli obiettivi ben precisi in vista del 2020.

Franco Morbidelli dopo una buona stagione nel team Petronas vuole cominciare a lottare per qualcosa di importante. L’obiettivo numero uno dell’italiano è quello di ritrovarsi stabilmente tra i primi cinque così da poter portare a casa di tanto in tanto qualche buon podio.

Come riportato da “Sky Sport” durante la presentazione della nuova moto Franco Morbidelli ha così affermato: “L’obiettivo è senza dubbio quello di migliorare la mia performance in gara. L’anno scorso sono andato sempre abbastanza bene in prova, però poi non sono mai riuscito a raccogliere quanto di buono avevo seminato per vari motivi”.

Il rider italiano ha poi proseguito: “Spero di essere migliorato e di migliorare in questi test affinché io possa arrivare più pronto in gara già dal Qatar. Non so se e quando arriverà il rinnovo, spero presto, vediamo”.

Morbidelli pronto a continuare con Petronas

Insomma Franco Morbidelli ha glissato sull’argomento rinnovo che resta caldo. L’italo-brasiliano, infatti, al momento sembra essere l’unico ancora in dubbio per la prossima stagione. Con i rinnovi di Vinales e Quartararo, infatti, la Yamaha ha già costruito il proprio team ufficiale per il 2021. Nella squadra clienti, invece, c’è un posto riservato a Rossi qualora decidesse di continuare e va da sé quindi che l’unico che al momento non ha nulla in mano sembrerebbe essere proprio Franco.

L’impressione però è che Morbidelli possa ancora continuare nel team Petronas, nonostante si parli sempre con maggiore insistenza di un possibile interessamento da parte di Jorge Lorenzo proprio alla sua M1.

