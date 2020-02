Uno spettacolo della natura, non ci sono altre parole per descrivere la bellissima Eva Henger. L’attrice ungherse si mostrà così ai suoi followers.

Sapete quanti anni ha Eva Henger? Ve lo diremo dopo. Prima ammiratela in tutto il suo splendore nei suoi post su Instagram. Il profilo social dell’attrice ungherese è pieno di scatti nei quali lei sa come usare tutta la sua femminilità. Lei è sempre stata una donna bellissima e continua ancora ad esserlo. Poco tempo fa la stessa Eva Henger è stata ospite di Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’. Argomento discusso all’interno del salotto del seguitissimo programma di Canale 5 è stato il rapporto con la figlia 28enne Mercedesz, alquanto problematico. Ma che proprio la D’Urso si è impegnata a recuperare. La strada intrapresa sembra essere quella buona. Ad ogni modo Eva trova il tempo di guadagnare consensi su Instagram e si fa vedere così. In costume da bagno, in un resort in Arabia Saudita. “È una foto di una settimana fa. Lì faceva caldo”, scrive lei. Che di anni ne ha 47, per inciso. Ma i suoi quasi 800mila followers non ci badano. Quando si è così piene di fascino cosa volete che sia l’età? Anche se non manca chi lancia il sospetto di un massiccio utilizzo di filtri per apparire bella fino a questo punto. Poco importa però.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez | trasparente fatali | “Proprio in quei punti” FOTO

Eva Henger, i suoi post “da dove faceva caldo”