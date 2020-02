View this post on Instagram

Sono stata felice di ricevere la richiesta da @peta, di celebrare questo momento ripostando la mia campagna sui social. È la prima volta ,dice il presidente di @peta , che una campagna che negli anni ha coinvolto personaggi dello spettacolo, della moda e dello sport, viene conclusa perché è stata così efficace da raggiungere il risultato, almeno in grossa parte… Da quando @peta ha iniziato la sua lotta contro le pellicce anni fa , sono state sensibilizzate moltissime persone sul tema ed oggi i più importanti marchi di moda le hanno eliminate. Sono contenta ,almeno in parte, di aver contribuito a questi cambiamenti che sogno sin da bambina ,quando capii la sofferenza che c’era dietro dei capi assolutamente inutili . Le parole oggi del presidente di Peta : "We all struggled for so long to make headway, but I think the tipping point has been reached in the past few years, with so many people and designers turning off of fur. I really think our responsibility, as a progressive, forward-thinking charity, is to move on and change with the times … rather than revel in past glories." ❤️ #furisdead