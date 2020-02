Elettra Lamborghini si è esibita sul palco del Festival di Sanremo. La nipote di Ferruccio Lamborghini porta il twerk all’Ariston.

Elettra Lamborghini ha portato una ventata di anticonformismo sul palco del Festival di Sanremo, candidandosi a diventare la regina trash dell’Ariston. Secondo la critica musicale il suo brano non sarebbe proprio il massimo, ma ha saputo portare sorrisi e simpatia, mettendosi anche a “twerkare” sulle note della sua canzone intitolata “Musica”.

L’ereditiera di casa Lamborghini poche ore prima dell’esibizione aveva ammesso sul suo profilo social: “Mi sto caga*** addosso, ieri ho provato fino alle 2 di notte”. Durante la conferenza post serata ha poi dichiarato: “Ieri non ho “twerkato”, è stato uno “shakeramento”… Tutto quello che mi interessa davvero è la musica e, come dice la mia canzone, che mi rappresenta, tutto il resto scompare. Ieri forse ci sono stati problemi con l’audio, perché anche io non mi sentivo in cuffia”.

La sua canzone ha ritmo, ma la nipote di Ferruccio Lamborghini, patron della famosa casa automobilistica, sulla voce è un po’ deboluccia. Forse troppa l’emozione su un palco a cui non è troppo abituata. Alla fine ci pensa Fiorello a sdrammatizzare: “Non avevo mai visto una cantante così terrorizzata… Le ho detto: dai, calmati, è solo una canzone”. Elettra Lamborghini sorride e risponde: “Ci tengo tanto. Ma è andata da Dio”. La classifica della serata giudicherà.