Carlo Calenda, ex ministro dell’Economia, dedica un messaggio alla moglie Viola: il post su Twitter commuove il web

L’ex ministro dell’Economia Carlo Calenda, oggi leader di Azione, ha vissuto momenti davvero difficili. La sua famiglia è stata sconvolta dal dramma della moglie Viola, colpita dal cancro. La donna ha lottato contro la malattia che l’ha colpita e ora le cose, per fortuna, vanno molto meglio. Calenda ha così voluto dedicare su Twitter un messaggio a sua moglie, commuovendo il web. “Il cancro si combatte e si vince – si legge – Viola ha avuto la leucemia e un tumore al seno. Abbiamo passato due anni difficili. Ma oggi, ancora più di prima, è la donna più in gamba, bella e felice che conosca. Compagni e famiglie giocano un ruolo fondamentale. #WorldCancerDay”. Il post, risalente a due giorni fa, ha raccolto migliaia di like e di interazioni.