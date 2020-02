Abbiamo raggiunto il debutto finale per la nuova generazione di SUV di General Motors.

Il fatto che il meglio sia stato conservato o meno per ultimo dipenderà dalla nostra prima impressione di guida che avverrà alla fine di quest’anno, ma sospettiamo che i dirigenti della Cadillac non vedano l’ora di mostrarlo. La nuova Escalade ha debuttato alla grande a Los Angeles – probabilmente il campo di casa del SUV di lusso, dove viene utilizzato da celebrità, musicisti e persone benestanti di numerosi settori industriali come mezzo di trasporto lussuoso, ma anche anonimo.

Concentriamoci un attimo su quella parte di lusso, perché è lì che l’Escalade entra in un regno completamente diverso anche dal GMC Yukon di altissimo livello. Come promesso, l’interno della nuova Escalade presenta oltre 38 pollici di diagonale di display digitale sul cruscotto. Non si tratta di un singolo schermo, ma piuttosto di tre schermi che vanno dall’estrema sinistra del cruscotto fino a quasi di fronte al passeggero.

Un touch screen da 7,2 pollici a sinistra del volante è il centro informazioni per il guidatore. Dietro il volante c’è un display da 14,2 pollici per gli strumenti e altre informazioni vitali per la guida. Spostandosi verso destra si trova il grande schermo di infotainment da 16,9 pollici. Tutti utilizzano la tecnologia OLED con una densità di pixel doppia rispetto a quella di un televisore 4K che, secondo Cadillac, è una novità assoluta per la chiarezza e la curvatura degli schermi. E sì, è di serie per tutti i modelli Escalade.

La tecnologia non si ferma qui. L’Escalade è dotata di una navigazione potenziata con realtà aumentata simile a quella disponibile su alcuni modelli Mercedes-Benz, che utilizza telecamere per visualizzare in tempo reale le immagini della strada sullo schermo con varie sovrapposizioni direzionali per mostrare al guidatore dove andare esattamente. L’Escalade è in realtà dotata di telecamere per il retro, i lati e il fronte, e può produrre una visione “surround vision” a due megapixel all’esterno del SUV. Ci sono anche più display – i passeggeri dei sedili posteriori hanno a disposizione un nuovo sistema di intrattenimento con una coppia di schermi da 12,6 pollici che possono collegarsi con i sistemi di bordo o con vari media attraverso connessioni HDMI e USB.

Super Cruise arriva anche sull’Escalade per la prima volta, nuova e migliorata con oltre 350.000 km di autostrade compatibili dove è disponibile il funzionamento di guida senza mani. Tutto questo è monitorato da dati LiDAR, GPS, telecamere e sistemi radar, e permette all’Escalade di effettuare un cambio di corsia senza mani inserendo l’indicatore di direzione. Un sistema di attenzione del guidatore monitora molto attentamente la persona al volante, attivando gli allarmi quando l’Escalade determina la necessità di un maggiore coinvolgimento.

Se la nuova Escalade è impressionante dal punto di vista visivo e tecnologico, la casa automobilistica ha lavorato con AKG per creare un sistema audio opzionale a 36 altoparlanti che, secondo Cadillac, è anche una novità assoluta per il settore. È alimentato da tre amplificatori per riprodurre il suono in 28 canali, e non viene utilizzato solo per pompare i bassi. Può regolare le impostazioni del volume in modo indipendente nella parte anteriore e posteriore, e può anche funzionare abbinato al sistema di navigazione per fornire indicazioni audio specifiche per la direzione. Se vi state avvicinando a una svolta a sinistra, sentirete il prompt proprio sul lato sinistro.

Parlando di audio, i microfoni incorporati nella cabina dell’Escalade possono captare le voci e pomparle attraverso l’impianto audio, aiutando i passeggeri alle estremità opposte dell’auto a sentirsi l’un l’altro.

Il passaggio al nuovo telaio con sospensioni posteriori indipendenti dà all’Escalade le stesse dimensioni che si trovano nella Suburban e nello Yukon. Per la Cadillac, ciò significa il 40% in più di spazio per le gambe in terza fila e il 68% in più di spazio di carico dietro la fila posteriore.

Lo stile è ovviamente quello caratteristico di Cadillac con la grande griglia e i sottili fari anteriori. Nella parte posteriore troverete i sottili fanali posteriori verticali di Cadillac, e le ruote da 22 pollici sono di serie per tutti i livelli di assetto. Sotto il cofano ci sono due scelte di motore – il V8 da 6,2 litri della GM da 420 cavalli o in alternativa è presente il nuovo I6 turbodiesel da 3,0 litri in grado di erogare 277 CV e una gran quantità di coppia che lo equivale al più grande V8. Entrambi i motori utilizzano la stessa cambio a 10 marce che si trova sulla Suburban e sulla Yukon, così come lo stesso propulsore a trazione posteriore con trazione integrale di serie.

Cadillac dice che l’Escalade del 2021 arriverà quest’estate, ma non è stata annunciata una data di vendita specifica. Anche i prezzi saranno annunciati più avanti.