Boom pillola del giorno dopo. Ma cos'è esattamente?

Gli effetti collaterali della pillola del giorno dopo

I più comuni sono cefalea, nausea e vomito: si hanno nel 25% dei casi. Così come stanchezza, dolorabilità dei seni, dolore addominale e alla schiena, capogiri.

Se è vero che il principio attivo Ulipristal acetato è contenuto anche in Esmya, un medicinale utilizzato per il trattamento dei fibromi dell’utero in donne adulte non ancora in menopausa, è anche vero che associato all’uso di Esmya sarebbe riconnessa un’insufficienza epatica (i dati non sono ancora definitivi o confermati).