Aleix Espargaro ha voluto rispondere a un tifoso sulla questione di chi fosse stato il pilota più forte tra Marc Marquez e Casey Stoner.

Casey Stoner nella sua pur breve carriera ha lasciato un segno indelebile in MotoGP. Il rider australiano, infatti, a suon di vittorie ha conquistato ben 2 titoli iridati, uno in particolare di valenza storico: quello del 2007 con la Ducati che ha permesso alla casa di Borgo Panigale di interrompere un dominio giapponese che durava da anni.

El 27 no es mejor que el 93 ni con 3 botellas de vino amigo… De hecho, ni se le acerca! Bona nit! https://t.co/WSxJqRwSsl — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) January 27, 2020

Stoner ancora oggi è amatissimo dai tifosi Ducati visto che è stato l’unico capace di vincere un Mondiale con la Rossa. A rendere il suo successo ancora più grande c’è anche il fatto che negli anni in cui l’australiano guidava la moto italiana questa non aveva ancora a disposizione le risorse di Audi, ma era ancora una piccola fabbrica spinta dall’ingegno di pochi, ma buoni ingegneri.

Stoner e Marquez: destini incrociati

Purtroppo Casey Stoner, spinto da svariati problemi ha deciso di lasciare la MotoGP quando era ancora giovanissimo lasciando il proprio posto in Honda a Marc Marquez. I due non si sono mai scontrati lasciandoci l’amaro in bocca di un duello che sarebbe potuto essere probabilmente epico.

In tanti spesso si chiedono chi tra i due sia il più forte e un tifoso, su Twitter, ha detto la sua eleggendo Stoner come il più bravo tra i due. A questo tifoso però ha voluto subito replicare Aleix Espargaro che ha scritto: “Il #27 non è più bravo del #93 nemmeno dopo tre bottiglie di vino amico. Neppure lontanamente”.

