Uccisa dal marito durante un rapporto sessuale: era incinta

Uccisa dal marito durante un rapporto sessuale. Così è morta una donna in Brasile e ad aggravare il quadro la donna era incinta.

Un uomo di 21 anni, uccide la moglie incinta mentre fanno sesso. La motivazione di un gesto del genere risiederebbe nel rifiuto di avere un altro figlio che la donna apsettava già.

Si tratterebbe di Marcelo Araújo che avrebbe confessato l’omicidio di Francine dos Santos, di 22 anni, trovata uccisa con colpi di rasoio.

La coppia aveva già due bambini e la donna era già incinta del terzo quando il marito ha deciso di mettere fine in un modo raccapricciante alla vita sia della donna sia del nascituro.

Il marito l’ha uccisa perché non voleva un altro figlio

Araújo avrebbe ammesso di essersi sentito pressato dall’impegno della famiglia: si sarebbe sentito troppo giovane per le responsabilità e l’impegno economico che la famiglia richiedevano e soprattutto per quelle ulteriori in arrivo con un nucleo più numeroso.

Per queste ragioni mentre facevano sesso l’ha colpita con un rasoio, mettendo poi in scena un tentato suicidio.

C’era già un dissidio in atto dopo che la donna aveva scoperto di essere incinta: lei voleva tenere il bambino, mentre il marito chiedeva che lei abortisse e per questo l’ha uccisa.

Il quadro è stato chiarito dai medici perchè hanno subito capito che il tipo di ferite che avevano ucciso la donna non poteva essersele provocata da sola.

Sono quindi scattate delle indagini e, dopo la confessione, la polizia ha arrestato l’uomo.

Di certo è un omicidio atroce di due vite umane oltre alle conseguenze che porterà ai danni di due figli che la coppia già aveva che si ritroveranno orfani della madre e privi della presenza del padre che starà pagando i suoi conti con la giustizia.