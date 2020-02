I test della personalità sono spesso assai divertenti da condurre. Ma i loro risultati sono molto indicativi in molti ambiti di studio sulla psiche umana.

I test della personalità sono un modo per condurre delle osservazioni sul comportamento della nostra mente. “Ludere docendo” si potrebbe dire, con l’apprendimento unito alla importante componente del gioco. E non a caso molti test della personalità sono anche divertenti da effettuare. I loro risultati costituiscono poi un qualcosa di estremamente interessante da analizzare nell’ambito della psicologia cognitiva, di quella comportamentale ed anche di tante altre discipline che sfociano negli ambiti sociali e culturali. Il test che vi proponiamo oggi si propone nello specifico quello di sottoporvi una precisa immagine. E quella a cui appartiene è anche una delle tipologie più diffuse. Bisogna semplicemente rispondere ad una semplice domanda. Cosa vediamo nella foto che ci viene sottoposta? Tale figura è soggetta al conosciuto fenomeno delle illusioni ottiche. È formata da un insieme di più immagini che presentano questo o quel soggetto, solitamente individuabile a seconda di alcuni fattori. Ad esempio dall’angolatura da cui si osserva la figura.

LEGGI ANCHE –> Test | dimmi in che mese sei nato e ti dirò chi sei

Test della personalità, vedi prima il coniglio o l’anatra?

Il nostro cervello recepisce un certo tipo di risposta, interpretando in un determinato modo le informazioni ottenute dalla vista. E nella fattispecie, la figura che siete invitati ad osservare contiene due animali. Un coniglio ed un’anatra. Voi quale vedete per primo? La risposta data traccerà un quadro preciso di quella che è la vostra personalità. Questo simpatico quanto utile test della personalità venne ideato dallo psicologo statunitense Joseph Jastrow nel 1892. Il coniglio è indice di un animo creativo e pieno di estro. Al contrario l’anatra indica praticità e determinazione. Balza agli occhi anche una particolare e bizzarra predisposizione da parte dei soggetti di questo test. A Pasqua ed in primavera in generale la gente sceglie in prevalenza il coniglio. In autunno invece prevale l’anatra.

LEGGI ANCHE –> Test | scopri cosa cerchi nella vita | FOTO