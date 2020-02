Vince quasi 50mila euro e svela il portafortuna: un oggetto appartenente al padre di Giuseppe, il vincitore, di oltre quarant’anni

Durante la puntata del programma “L’Eredità” condotto da Flavio Insinna, il concorrente Giuseppe, è riuscito a vincere nel gioco finale, chiamato “La Ghigliottina” una quasi 50 mila euro. Dopo la vittoria, il concorrente ha confessato la sua arma, il suo portafortuna. Ha indossato una giacca che era appartenuta al padre 40 anni prima. Per lui quella giacca non aveva ormai un prezzo. Il vincitore, Giuseppe, è laureato in Scienze della Comunicazione e vive a San Mauro in Melis, ed ha dichiarato che con questa somma vinta si toglierà un po’ di sfizi, ma ovviamente una parte verrà messa da parte. Giuseppe è il quindicesimo campione a “incassare” in questa stagione. Nel preserale condotto da Flavio Insinna sono stati vinti1.185.938 euro, attraverso ventuno ghigliottine.

Il vincitore che svela il portafortuna e le nuove regole del programma

L’eredità che ha cambiato alcune regole quest’anno. C’è innanzitutto la possibilità di ritorno nella puntata successiva per i due concorrenti che usciranno perdenti dalla prova del Triello, ormai diventato il diamante grezzo del game show condotto da Flavio Insinna che oltretutto introdurrà una variante, la casella imprevisto. In più il concorrente che diventerà campione per 7 o più volte avrà la possibilità di acquistare una vita, ciò gli consentirà, nel caso dovesse perdere al triello, di tornare nuovamente il giorno dopo ma come sfidante. Ad inizio anno c’è stato poi l’ingresso di quattro nuove professoresse: via Eleonora Arosio, Vera Santagata, Laura Dazzi e Chiara Esposito sono entrate Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché scelta dall’ex tronista Claudio d’Angelo (la storia è finita a gennaio); Daisy Mancini, modella che sul suo profilo Instagram si definisce Fashion Influencer, Sara Arfaoui della quale non si sa tanto eccetto – come si legge sul suo profilo instagram – che è nata a Nizza in Francia, mentre ora stabile a Milano, infine Federica Calemme, dalla Campania partecipante alla finale di Miss Italia 2017.

