Sanremo, l’omaggio a Frizzi e l’arrivo di Carlotta. La reazione dell’Ariston

È iniziata la seconda puntata del Festival di Sanremo. Dopo la gara dei giovani, Amadeus ha detto delle parole che hanno commosso molto l’Ariston: “Prima di cominciare vorrei ricordare una cosa. Oggi è 5 febbraio ed è il compleanno di Fabrizio Frizzi“. A queste sue parole, il pubblico è scoppiato in un applauso. Tutti i presenti si sono alzati in piedi e hanno applaudito circa per un minuto, mentre osservavano la fotografia di Fabrizio che era comparsa sullo schermo.

“Io sono assolutamente convinto che se Fabrizio fosse stato vivo, questa 70esima edizione l’avrebbe condotta lui” ha detto Amadeus, emozionato, mentre il pubblico continuava ad applaudire. Poi ha fatto entrare Carlotta Mantovan, la compagna del conduttore scomparso, che era visibilmente emozionata e commossa per l’omaggio fatto a Fabrizio. Dopo i saluti a Carlotta, il presentatore è andato in pubblicità pronto per cominciare la gara. Stasera si esibiranno gli altri dodici big in gara, dopo il successo di ieri avuto con i primi dodici che si sono esibiti e hanno portato sul palco per la prima volta le loro canzoni.