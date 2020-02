Sanremo 2020, Rancore all’Ariston: carriera e vita privata

Stasera sul palco dell’Ariston salirà Rancore, giovane rapper romano che è uno dei 24 Big in gara di questo Festival. La canzone con cui si presenta si intitola Eden, e stando ai commenti diffusi dopo il pre-ascolto, ha già suscitato interesse e approvazione. Questo non è il primo Festival a cui partecipa, l’anno scorso è arrivato al fianco di Daniele Silvestri. I due hanno portato Argentovivo, brano premiato dalla critica come miglior testo.

In questo Festival invece avrà modo di farsi conoscere come solista con il suo stile particolare. Classe 1989, è romano di nascita ma non di origine, visto che suo padre è croato e madre egiziana. La sua passione per la scrittura comincia quando ha 14 anni, negli ambienti dell’hip hop di Phat Roma. In questa manifestazione si lancia come paroliere, compiendo i suoi primi passi da rapper. “Rancore” è pseudonimo di Tarek Iurcich. Nella canzone che porterà stasera, ci saranno metafore sulla mela, come frutto del proibito e del peccato.

