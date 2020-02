Sanremo 2020, Pinguini Tattici Nucleari: carriera e vita privata

I Pinguini Tattici Nucleari stasera sono un gruppo che gareggia con gli altri 23 Big che ci sono in gara, saliranno sul palco di Sanremo: in attività dal 2010, il gruppo nasce in provincia di Bergamo e ha già pubblicato 4 album tra il 2014 e il 2019. Il gruppo è compsoto da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi. Dopo un tour di quattro mesi nel 2019, subito dopo il Festival si esibiranno per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago. Con i brani Verdura e Irene si sono esibiti anche all’ultimo concerto del Primo Maggio in quel di Roma.

Stasera saliranno con il palco “Ringo Starr”. Quello che sappiamo è che il gruppo è molto amato dal web, che ha grande aspettative sul brano che porteranno questa sera sul palco canoro più famoso d’Italia. Una grandissima occasione per il gruppo che da anni cerca di sfondare nel mondo della musica: questa potrebbe essere l’occasione che hanno aspettato negli ultimi dieci anni.

