Sanremo 2020, Giordana Angi all’Ariston: biografia e vita privata

Giordana Angi è una dei 24 Big in Gara al Festival di Sanremo. 24 anni, Italo-Francese, è una delle concorrente più attese in assoluto. Arriva direttamente da Amici 2019, dove è arrivata seconda dietro Alberto Urso che come lei ieri è salito sul palco. Giordana è autrice di brani di successo, ha scritto per Tiziano Ferro, come la canzone che nella serata di ieri Tiziano ha cantato: “Accetto Miracoli”.

Ad Amici si è contraddistinta per il suo particolare talento nella scrittura: ha fatto emozionare tutti con le sue canzoni d’amore ma non solo, ha scritto di suo padre e ha interpretato canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Durante il talent si è fatta valere non solo con la sua musica ma anche con il suo carattere fumantino, non si è mai fatta mettere i piedi in testa da nessuno e ha affrontato con rispetto, educazione e a testa alta i professori a cui non andava a genio. Al 70esima edizione del Festival si presenta con l’inedito “Come mia madre”, che canterà per la prima volta durante la puntata di stasera.