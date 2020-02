Il Festival di Sanremo 2020 per ascolti si apre con un risultato veramente sorprendete per Amadeus ed amici di avventura. Fiorello reagisce così.

Amadeus e Sanremo 2020 fanno il botto. La prima serata del Festival è stata seguitissima, al punto da far segnare uno squillante 52,2% nei dati Auditel del giorno dopo. Si tratta della prima serata del Festival migliore in assoluto dal 2005, quando a condurre la più importante kermesse canora d’Italia c’era Paolo Bonolis. E quindi parte subito in quarta e tra scroscianti applausi Amadeus, il quale aveva dovuto subire delle critiche pesanti nelle scorse settimane. Lui ha sempre risposto con compostezza e questo è un premio più che meritato. A seguire il primo atto di Sanremo 2020 c’erano in media 10 milioni e 58mila telespettatori ieri sera. Con un indice di ascolto che è anche aumentato al 56,19% nella seconda parte del Festival.

LEGGI ANCHE –> Sanremo, Rula Jebreal: il dramma del suicidio della madre

Sanremo 2020, la reazione di Fiorello dice tutto

Ad Amadeus va dato atto di avere compiuto un ottimo lavoro. Il merito è suo ed anche dei tanti amici che gli hanno dato una mano con entusiasmo, come aveva affermato lui alla vigilia dello show. Sono molto piaciuti gli interventi di Fiorello, Tiziano Ferro, Rula Jebreal e Diletta Leotta. Queste ultime due hanno letto degli elogi sulle donne e contro la violenza all’universo femminile. Proprio Fiorello poi sembra essere colui che meglio di tutti ha appreso la notizia. Il poliedrico showman siciliano ha affidato ad un breve ma estremamente intenso e significativo messaggio su Twitter quelle che sono le sue sensazioni. Scoprire di avere raggiunto il 52,2% di share lo ha portato a reagire in questo modo.

LEGGI ANCHE –> Achille Lauro si spoglia sul palco di Sanremo: pubblico il delirio – FOTO