Cresce la preoccupazione dei genitori di Nicola Gosetti, il ragazzo di 36 anni scomparso da Prevalle (Brescia) da oltre un mese, che si sono rivolti a Chi l’ha Visto?.

Sono giorni di apprensione quelli vissuti da una famiglia di Prevalle, piccolo comune in provincia di Brescia, che da più di un mese non ha notizie del figlio. Di Nicola Gosetti, ragazzo di 36 anni, residente a Prevalle nella stessa palazzina in cui abitano i genitori ed il fratello, non si hanno più notizie dalla sera del 31 dicembre, quando si sarebbe sentito telefonicamente con la sorella. A denunciare la scomparsa sono stati i genitori di Nicola, che potrebbe essersi allontanato volontariamente, dato che i familiari hanno raccontato di aver visto il 36enne preoccupato negli ultimi tempi.

Brescia, ragazzo di 36 anni scomparso nel nulla da oltre un mese: i genitori si rivolgono a Chi l’ha Visto?

È scomparso da oltre un mese, Nicola Gosetti, un giovane ragazzo di 36 anni di Prevalle, in provincia di Brescia, lasciando nello sconforto la sua famiglia che ha denunciato la scomparsa rivolgendosi anche alla trasmissione Rai Chi l’ha Visto?. I genitori del 36enne, come riporta la stampa locale e la redazione di Today, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Nuvolento raccontando che negli ultimi tempi il ragazzo si fosse isolato, forse preoccupato per alcuni debiti recapitatigli via posta, ma nonostante ciò non avrebbe mai mostrato, secondo i genitori istinti suicidi. Non si esclude, dunque, l’ipotesi di un allontanamento volontario anche se rimangono i dubbi sulla vicenda di cui si parlerà questa sera, mercoledì 5 febbraio, durante la puntata del programma condotto da Federica Sciarelli. Di Nicola si sarebbero perse le tracce, come spiegano i genitori, la sera dello scorso 31 dicembre, quando si sarebbe sentito con la sorella. La mattina del 1 gennaio, però come riporta la redazione di Today, i familiari che vivono nella stessa palazzina del 36enne avrebbero sentito dei rumori provenire dal suo appartamento ed hanno pensato che il ragazzo fosse rientrato, poi il silenzio. Quando i familiari sono andati a controllare, Nicola era scomparso lasciando soldi e documenti in casa, dove era stato staccato il contatore della luce. Anche l’auto del 36enne, riporta Today, è rimasta parcheggiata davanti casa. I genitori hanno provato a contattare telefonicamente Nicola che al cellulare non ha mai risposto gettando nello sconforto la famiglia da oltre un mese.

