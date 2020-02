Hyundai dice che rivelerà la nuova i20 durante il Salone dell’auto di Ginevra all’inizio di marzo di quest’anno.

La mini vettura diventerà la prima auto del marchio per il mercato europeo a portare il nuovo linguaggio del corporate design Hyundai chiamato ‘Sensuous Sportiness’, visto anche nella nuova Sonata. Infatti, le immagini teaser presentano in anteprima una i20 più sportiva con un aspetto generale piuttosto attraente.

È interessante notare che la parte posteriore appare insolitamente massiccia in uno degli schizzi, ma è probabile che Hyundai manterrà la tradizionale forma a due volumi del modello. È anche importante notare che le belle ruote bicolore non saranno così grandi nel modello di produzione.

La casa automobilistica dice anche che il modello sarà caratterizzato da un nuovo interno completamente rinnovato dai due schermi da 10,25 pollici – uno per il quadro strumenti del guidatore e uno per il sistema di infotainment. Materiali di qualità superiore dovrebbero completare la spinta di Hyundai a spostare la nuova i20 verso una fascia più alta.

Non ci sono notizie sul motore ancora, ma la nostra migliore ipotesi è che il modello beneficerà di un nuovo motore turbo da 1,0 litri, che sarà disponibile anche in forma naturalmente aspirata per le varianti di base.

Tutto dovrebbe essere svelato durante il Salone dell’Automobile di Ginevra di quest’anno, quando la nuova i20 farà il suo debutto.