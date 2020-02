Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 5 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Continua a nevicare sull’Appennino centro-meridionale a quote collinari, ma i fenomeni andranno ad esaurirsi nel corso della notte. Il vento forte sta causando non pochi problemi sulle Alpi e lungo il versante adriatico. Sulla A24 il tratto tra Assergi e Teramo è stato chiuso a telonati, furgonati e caravan. A Milano e dintorni sono crollati diversi alberi a causa delle raffiche di vento superiori ai 100 km/h. Temperature minime in ribasso generale, comprese fra 0 e 5°, leggermente superiori su Sicilia.

Da domani giovedì 6 febbraio ritorna l’anticiclone su tutta la Penisola con cieli soleggiati e bel tempo ovunque. Temperature massime stazionarie che oscilleranno fra 9 e 14°. Il bel tempo proseguirà fino a domenica sera, con totale assenza di fenomeni da Nord a Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nella zona autostradale di Milano si registrano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

Un incidente sulla A1 Milano-Napoli, tra Fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano, verso Milano, sta causando 4 km di coda in aumento per un incidente tra 2 camion avvenuto all’altezza del km 52+500 alle ore 13.25. Il traffico scorre sulla sola terza corsia.

A Bologna traffico rallentato sula Tangenziale (direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Svincolo 5 Quartiere Lame e Svincolo 4 bis Aeroporto per incidente. Code a tratti sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 14.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bologna Fiera e Bivio A14/A13 Bologna-Padova. Tra Bologna e Firenze tratto chiuso in A1 Bologna-Firenze tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 fino alle 18:00 del 05/02/2020 per lavori in corso.

A Chieti sulla A25 Torano-Pescara vento forte tra Pescina e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto. In A24 Roma-Teramo nevischio tra Valle del Salto e San Gabriele-Colledara. A Roma vento forte in A1 Diramazione Roma nord – GRA tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. Vento forte anche in A1 Firenze-Napoli tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Ceprano.

Al Sud neve in A16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest e tra Avellino Ovest e Candela. Sulla A30 Caserta-Salerno raffiche di vento tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino