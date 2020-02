La casa di carta continua ad appassionare il pubblico mondiale: in attesa della quarta stagione, un documentario sul dietro le quinte svela i segreti.

La casa di carta è una serie spagnola diventata un vero e proprio fenomeno mondiale. Dopo essere stata trasmessa in patria senza troppo aspettative, la serie ha conquistato consensi sbarcando su Netflix. Dopo il successo ottenuto dalla terza stagione, i fans stanno aspettando gli episodi della quarta stagione. In attesa della data fatidica, tuttavia, un documentario è pronto a svelare i segreti della famosissima serie.

La casa di carta: i segreti della serie spagnola in un documentario

Come si legge su TgCom, i fans della Casa di carta, cercano risposte alle seguenti domande: “Nairobi si è salvata? Quale ruolo ha la fidanzata di Berlino, Tatiana?”. Domande che potrebbero ottenere una risposta dal documentario che promette di svelare i segreti e tutto ciò che accade dietro le quinte del drama spagnolo e che promette di svelare importanti retroscena su un fenomeno che ormai diventato mondiale e che sta rendendo gli attori spagnoli delle vere e proprie star in tutto il mondo.

Cosa accadrà, dunque, negli episodi della quarta stagione che arriverà su Netflix il 3 aprile 2020? Itziar Ituño, l’ispettrice Raquel Murillo e ora Lisbona, durante le riprese delle nuove puntate, aveva fornito qualche anticipazione soddisfando la curiosità dei fans che non vedono l’ora che arrivi il giorno fatidico.

“Le cose nella prossima stagione non andranno bene” – aveva raccontato per poi aggiungere – “Ci saranno molti momenti drammatici all’interno della banda. I protagonisti avranno un grande nemico dentro la banca e non sarà facile”, aveva concluso.