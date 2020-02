Grottesco incidente in provincia di Varese: una Opel finisce nel banco frutta di un supermercato. Il conducente forse colto da un malore.

Scene da film, ma stavolta si tratta della pura realtà. Un’auto fuori controllo è finita tra il banco frutta e il banco frigo di un supermarket di Codegliano Viconago, in provincia di Varese, dove all’improvviso è apparsa un’automobile. Alla guida della Opel un uomo che ha letteralmente invaso le corsie del supermercato facente parte della catena ‘Dipiù’, travolgendo tra l’altro una donna di 73 anni che stava facendo la spesa.

A postare la foto grottesca è il profilo ufficiale Twitter dei Vigili del fuoco che commentano in tono scherzoso: “C’è da rimuovere un’automobile…al banco frigo! Intervento inusuale per i #vigilidelfuoco a Cadegliano Viconago (VA): rimossa un’autovettura finita all’interno di un supermercato per un incidente stradale #3febbraio”.

A quanto pare, a interrompere la tranquillità del paesino al confine con la Svizzera, un uomo di mezza età che secondo le prime ricostruzioni avrebbe sbagliato marcia: anziché inserire la retro, ha messo la prima, e la sua Opel ha sfondato la porta antipanico del supermercato. Fortunatamente l’anziana donna investita non ha riportato ferite degne di nota e se l’è cavata con leggere contusioni. I carabinieri ricostruiranno la dinamica del sinistro anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Non è da escludere che il conducente della city car sia stato stato colpito da un malore“

Beffa del destino: il medesimo supermercato era stato vittima di una rapina a mano armata solo il giorno prima, con i due malviventi che hanno portato via un bottino di 8mila euro.

