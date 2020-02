Ilaria D’Alessio è la figlia di Gigi D’Alessio, nata dal primo matrimonio del cantante: la giovane è una vera e propria star di Instagram

Come i più informati sul gossip sapranno, Gigi D’Alessio e la sua compagna Anna Tatangelo hanno attraversato, nei mesi scorsi, un periodo di crisi. C’è ancora il giallo relativo all’effettivo stato della loro relazione. Il cantante partenopeo si è rifatto da tempo una vita con la bella ciociara, dopo aver lasciato la prima moglie, Carmela Barbato. Da quella unione, erano nati tre figli: Claudio, Luca e Ilaria. Classe 1992, Ilaria rispetto ai fratelli si è fatta notare un po’ meno sui social, ma andando a spulciare il suo profilo Instagram, ha eccome il suo seguito di circa 35mila followers. Uno dei motivi è presto spiegato: Ilaria D’Alessio è una ragazza davvero bellissima ed esuberante. Sensualità e fascino non le mancano, la ragazza mette in mostra foto come queste che non possono certo lasciare indifferenti. E fanno dire a qualche utente frasi del tipo: “A quanto pare Gigi non fa solo le canzoni belle”.