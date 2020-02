Se pensate che sia troppo presto per un lifting al Santa Fe, non siete soli.

L’attuale generazione di SUV di medie dimensioni sudcoreani ha fatto il suo debutto solo due anni fa, ma sembra che Hyundai stia già lavorando su un rifacimento estetico del modello. Dato che queste sono le prime foto spie scattate del modello aggiornato, significa che è improbabile che un rilascio ufficiale avvenga a breve e che il debutto sarà previsto almeno per il prossimo anno.

Gli scatti spia gentilmente offerti da ‘Motor1.com‘ hanno catturato un prototipo pesantemente occultato che conduceva test invernali in mezzo al nulla, con gran parte della carrozzeria coperta dalle parti oscurate. Il grosso travestimento potrebbe indurre qualcuno a credere che si tratti di un Santa Fe completamente nuovo, ma abbiamo a che fare con un tipico aggiornamento a metà del ciclo per mantenere il SUV fresco in un segmento estremamente competitivo. Detto questo, Kia e Hyundai hanno implementato alcune modifiche massicce ad alcuni dei loro modelli recenti quando è arrivato il momento di un lifting, quindi non è fuori questione che il Santa Fe rivisto subirà alcuni cambiamenti stilistici importanti.

Le luci alogene su un veicolo che è ben lungi dall’essere il modello base della vasta gamma Hyundai non sono esattamente accattivanti, ma questo è solo un prototipo. Anche se non è visibile nelle foto spia, sappiamo per certo che di recente è stato avvistato un veicolo di prova diverso che indossava targhe sudcoreane e che aveva luci a LED a forma di “T”.

Sembra che anche i fanali posteriori subiranno alcune modifiche, e ci aspettiamo che vengano riprogettati sia il paraurti anteriore che quello posteriore. Quei cerchi non sono particolarmente belli, ma siamo sicuri che ci saranno molti design di cerchi in lega tra cui scegliere sul modello di produzione.

Hyundai e Kia hanno reso chiaro che i due lanceranno quest’anno i derivati ibridi e plug-in dei loro SUV Tucson, Santa Fe e Sorento. Sarà interessante vedere se il propulsore elettrificato sarà lanciato prima del lifting o in concomitanza con il lancio del modello rinnovato.