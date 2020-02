Nel giorno in cui Fabrizio Frizzi avrebbe festeggiato il suo 62° compleanno la sua amica Antonella Clerici gli ha dedicato un pensiero affettuoso.

Oggi cade il compleanno di Fabrizio Frizzi, il compianto conduttore televisivo. Frizzi avrebbe compiuto oggi 62 anni e in questa occasione una sua cara amica, la conduttrice Antonella Clerici, ha deciso di dedicargli un affettuoso pensiero.

Fabrizio Frizzi: la dedica di Antonella Clerici per il suo compleanno

Su Twitter Antonella Clerici ha scritto «Auguri Fabri, ovunque tu sia» accompagnando la frase da una sua foto in compagnia del conduttore.

La Clerici non ha mai nascosto di essere rimasta molto colpita dalla morte dell’amico e proprio questo l’ha spinta a riflettere sulla sua vita e a dedicare più tempo alla famiglia, motivo per il quale ha abbandonato la conduzione di La Prova del cuoco. Anche un altro celebre conduttore, Flavio Insinna, che ha sostituito Frizzi alla conduzione dell’Eredità, ha postato una foto del conduttore scomparso con un cuoricino sopra.

L’omaggio non è mancato neanche a Sanremo. Il conduttore ha infatti ricordato il compleanno e ammesso che se Fabrizio Frizzi fosse stato ancora vivo sicuramente avrebbe condotto lui il Festival di Sanremo 2020 al posto suo. Amadeus ha poi invitato sul palco la compagna di Frizzi Carlotta Mantovan, con il quale aveva avuto anche una figlia Stella. Il festival è stata un’occasione per Amadeus per portare l’affetto e la vicinanza del pubblico a Carlotta, alla quale poi ha regalato anche il classico mazzo di fiori di Sanremo.

