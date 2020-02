Fabrizio Frizzi, oggi 5 febbraio, avrebbe compiuto 62 anni: nel giorno del compleanno del conduttore, il gesto di Carlotta Mantovan spiazza tutti.

Fabrizio Frizzi oggi, mercoledì 5 febbraio, avrebbe compiuto 62 anni se non ci fosse stato quel tragico 26 marzo 2018 che mise fine alla sua vita. Nel giorno del compleanno dell’amatissimo conduttore, il gesto di Amadeus e di Carlotta Mantovan a Sanremo 2020 emoziona tutti.

Fabrizio Frizzi compleanno: il toccante ricordo di Amadeus a Sanremo 2020 e di Carlotta Mantovan

Il compleanno di Fabrizio Frizzi è un evento che non poteva passare inosservare a Sanremo 2020. Amadeus, prima di dare ufficialmente il via alla gara dei Campioni, ha dedicato un toccante momento all’amico Fabrizio chiamando sul palco del Teatro Ariston la moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan che si è presentata bellissima con un lungo ed elegantissimo abito chiaro.

“Senza nessuno ipocrisia, sono assolutamente convinto nel dire che se Fabrizio ci fosse ancora, sarebbe qui a presentare Sanremo”, afferma Amadeus mentre tutto il pubblico del Teatro Ariston si alza per omaggiare il conduttore la cui immagine, con il suo inconfondibile sorriso, appare alle spalle di Amadeus.

Visibilmente commossa ed emozio0nata, Carlotta Mantovan che, in questi giorni, ha preferito il silenzio sui social non pubblicando nessuna foto per ricordare l’amato marito, ringrazia Amadeus per il momento che ha voluto dedicare al suo amatissimo marito estendendo i ringraziamenti al pubblico e agli altri colleghi che continuano a dimostrare sia a lei che alla figlia Stella tutto l’amore che nutrivano per Fabrizio.

Anche Antonella Clerici ha voluto dedicare delle parole all’amico Fabrizio e, su Instagram, la conduttrice ha scritto: “auguri Fabry, oveunque tu sia“. “Una splendida persona, prima che un grande professionista… Auguri Fabrizio!”, “sempre con noi”, “auguri, ci manchi”, “indimenticabile”, “immenso”, “ciao, sempre nel nostro cuore”, commentano i fans.