Louis Camilleri vuole una Ferrari competitiva in questa stagione, ma la Rossa dovrà strizzare l’occhio anche alla prossima.

La Ferrari è pronta a vivere un’altra grande stagione di F1. La Rossa, dopo tanti anni avari di successi, vuole provare a riprendersi la scena principale. Forte di due grandi piloti come Charles Leclerc e Sebastian Vettel la casa di Maranello proverà finalmente a strappare il titolo a Lewis Hamilton, che in questi anni ha fatto un sol boccone di tutto ciò che c’era da vincere.

Come riportato da “Motorsport.com”, il CEO del Cavallino, Louis Camilleri ha così dichiarato: “Questo sarà un anno critico per la F1. Come sempre la nostra ambizione resterà immutata ed è quella di vincere e cercare di continuare ad investire nelle nostre infrastrutture, risorse e tecnologie. Poi naturalmente vogliamo continuare a sviluppare la vettura 2020 man mano che la stagione procede”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Camilleri: “Ci vorranno ulteriore risorse quest’anno”

Il numero uno della Ferrari ha proseguito: “Le nuove norme tecniche che entreranno in vigore dal 2021 comporteranno lo sviluppo di una vettura che sarà completamente diversa e questo richiederà ulteriori risorse e spese già quest’anno”.

Non è un mistero, infatti, che con l’arrivo del budget cap non sarà più possibile fare spese folli. Proprio per questo quindi un po’ tutti i team stanno cercando di fare uno sforzo in più durante questa stagione per investire più soldi così da sviluppare al massimo le nuove vetture che poi saranno protagoniste dal 2021.

Antonio Russo