La meravigliosa Belen Rodriguez regala ancora una volta scatti ed emozioni forti ai suoi milioni di followers su Instagram.

È la solita, incomparabile bellezza Belen Rodriguez che su Instagram regala ancora emozioni. Lei è sempre bellissima ed anche se non è più una ragazzina, il fisico è sempre quello dei giorni migliori. Si può dire che la compagna di Stefano De Martino non abbia proprio età. In occasione di un post pubblicitario per reclamizzare i prodotti di Jadea Intimo, vediamo la showgirl argentina sfoggiare un bel completino semitrasparente. Ne viene fuori un effetto vedo non vedo davvero di quelli capaci di fare alzare la temperatura. E naturalmente i ‘mi piace’ ed i commenti di entusiasmo da parte dei suoi ammiratori sono arrivati a frotte. Davvero suggestiva la cornice scelta, con Belen che posa come se fosse la modella di una rappresentazione artistica. Ed alle sue spalle ci sono delle statue. Lo scatto è magnifico, e lei è di uno splendore da mozzare il fiato.

💫 @jadeaintimo #ad

Belen Rodriguez, una bellezza da togliere il fiato

JADEA•

GLITCH #B

LISTA!!!! 🤗😉🤗

Manca pochissimo e @mefuireal arriva!!!! 🌴🌴🌴🌴

PORTRAIT 9/01/2020

