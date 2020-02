Valentino Rossi sul palco con il compagno di squadra Maverick Vinales e il boss Jarvis a Giacarta, in Indonesia, per salutare i tifosi locali della Yamaha

Nella prossima stagione non sarà più un pilota del team ufficiale Yamaha. Ma, per ora, Valentino Rossi è ancora a tutti gli effetti membro della squadra, e la sua prima apparizione con i colori blu è avvenuta oggi, a Giacarta, capitale dell’Indonesia, in occasione di un evento nel corso del quale ha incontrato i tifosi locali insieme al suo compagno Maverick Vinales e al team principal Lin Jarvis.

“Sono un po’ stanco, perché stanotte non ho dormito bene, ho dovuto riposare in aereo”, ha spiegato il Dottore. “Ma sono contento di essere di nuovo qui in Indonesia, un Paese che adoro”. I due piloti della Yamaha hanno salutato i fan indonesiani all’International Hotel Airport di Cengkaren, presentando la nuova gamma di moto della Casa dei diapason in vendita sul posto, uno dei mercati più importanti per l’industria motociclistica. Poi sono saliti in sella a uno scooter e una moto da cross per aprire la parata di motociclisti che ha girato per la città in occasione dell’evento Touring with Community.

Insomma, le hanno provate davvero tutte, in Yamaha, per rubare i riflettori ed oscurare la presentazione della Honda MotoGP 2020, che si è svolta nella stessa giornata sempre a Giacarta. Mentre a 1500 km di distanza, sulla pista di Sepang, in Malesia, l’attenzione era tutta catturata dal debutto del nuovo collaudatore Jorge Lorenzo, infatti, in Indonesia gli occhi erano puntati sulla coppia dei piloti ufficiali. E questa cerimonia si è trasformata in un piccolo evento, dato che si tratterà di una delle ultime uscite sul palco di Valentino Rossi da pilota ufficiale del marchio di Iwata. La prossima è fissata giovedì, di nuovo in Malesia, con lo svelamento della M1 2020.

