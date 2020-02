Il nostro mese di nascita è fondamentale nel formarci e nel farci diventare gli individui che siamo. Ce lo dice questo simpatico test della personalità.

I test della personalità, lo sappiamo bene, sono spesso molto spassosi da effettuare. Ci permettono di far passare un pò di tempo serenamente ed anche in maniera costruttiva. A volte poi riusciamo a scoprire cose inerenti noi stessi che non sapevamo di avere e che non conoscevamo. Poi, come già specificato altre volte, questi giochini sono anche un metodo efficace utilizzato in psicologia per studiare la mente umana ed altri aspetti correlati. Il test della personalità in questione riguarda nello specifico il mese in cui siamo nati. Secondo alcuni questo è un fattore in grado di influire sull’indole e sulle inclinazioni di un individuo. Vediamo se è davvero così.

Gennaio: chi festeggia il compleanno qui è più incline a sentirsi ipocondriaco e si allarma anche solo per un raffreddore. Al contempo ci tiene molto all’ordine, alla pulizia e ad essere sempre impeccabile. Poi è una personalità forte, sincera e testarda.

Febbraio: il mese degli iperattivi e dei forti di carattere, ma anche dei creativi, in tutti i sensi. Siete persone solitamente molto benvolute, anche se non manca chi vorrebbe farvi le guerre. Ma questo non vi spaventa.

Marzo: il mese di chi fa di testa sua, sa cosa vuole ed è molto determinato. Solitamente chi non si fida troppo degli altri nasce nel terzo mese dell’anno.

Aprile: al contrario, chi ha un atteggiamento positivo verso il prossimo viene al mondo ad aprile, stando a quanto riferisce il nostro test della personalità. E questa è una dote molto apprezzata specialmente in ambito lavorativo. Piacete a tutti e sarà sempre così.

Maggio: sarà per il fatto di essere nati a primavera inoltrata, ma i ‘maggini’ sono ottimisti e solari per natura. E riescono spesso ad ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, nel lavoro ed anche in amore.

Giugno: il mese di chi tende a dipendere dagli altri. Senza il partner in molti non sanno stare, perché è l’altro o l’altra la spalla forte. Ed anche la persona che risolve i problemi. Riempiete questa lacuna con il tanto amore di cui siete capaci.

Luglio: chi è sicuro di se e ha personalità nasce nel cuore dell’estate. E questo porta anche ad essere un pò superficiali a volte, perché fate un affidamento eccessivo sulle vostre capacità.

Agosto: il mese dei leader e degli impavidi. La leadership ed il carisma che avete per natura fanno di voi il centro di tutto, in diverse dinamiche quotidiane. Ma occhio sempre a restare umili.

Settembre: generalmente ottimisti, quelli che nascono in questo periodo dell’anno sono anche molto estrosi e ricchi di talento. Ma non manca una vela di malinconia.

Ottobre: qui si manifesta una certa dose di tristezza a volte. Ma che ben si connubia con il vostro essere ribelli ed anticonformisti. Non amate giacca e cravatta, meglio una tuta. Anche quando si tratta di coronare una ambizione, meglio seguire percorsi alternativi secondo la vostra idea.

Novembre: saggezza è la vostra parola chiave, che vi porta a superare anche i periodi più complicati. Sapete cosa fare per essere preziosi e desiderati, ma restate al contempo coi piedi per terra.

Dicembre: siete molto emotivi, sia nella gioia che nella tristezza o nella rabbia. L’impulsività vi domina, dovreste imparare a fermarvi ed a riflettere. Ma in fondo è proprio questo il bello di chi è nato in questo mese.

