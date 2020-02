Il Test della personalità di oggi ci fa sapere che tipo di persona siamo ed in che modo ci approcciamo alla quotidianità di tutti i giorni. Voi come siete?

I test della personalità sono un modo divertente ma al tempo stesso efficace per capire la psiche di una persona. Non a caso vengono impiegati nell’ambito della psicologia e nei suoi tanti rami, per meglio comprendere anche i bisogni di un individuo. Ed il test della personalità in questione ci propone un quesito semplice: qual è il barattolo che più ci attira? In base alla scelta effettuata, avremo un quadro più preciso su quello che è il nostro scopo. Capiremo cosa vogliamo e cosa stiamo cercando. I barattoli rappresentano qualcosa da riempire idealmente, ed al tempo stesso anche la nostra mente, con necessità e paure.

Test della personalità, che scelta facciamo?

Primo barattolo : siamo persone che legano con gli altri e che hanno bisogno del rapporto interpersonale. Non possiamo vivere senza ad un partner ed agli affetti. Come difetto abbiamo la tendenza a pensare troppo agli altri, al punto da mettere noi stessi in subordine.

: siamo persone che legano con gli altri e che hanno bisogno del rapporto interpersonale. Non possiamo vivere senza ad un partner ed agli affetti. Come difetto abbiamo la tendenza a pensare troppo agli altri, al punto da mettere noi stessi in subordine. Secondo barattolo : questa scelta indica gli individui forti di carattere, carismatici. In questo caso siamo individui che sanno cosa vogliono e che lottano per raggiungere il traguardo prefissato. L’intraprendenza ci porta a trovare nuove soluzioni, assieme alla creatività. Forse però pecchiamo di umiltà.

: questa scelta indica gli individui forti di carattere, carismatici. In questo caso siamo individui che sanno cosa vogliono e che lottano per raggiungere il traguardo prefissato. L’intraprendenza ci porta a trovare nuove soluzioni, assieme alla creatività. Forse però pecchiamo di umiltà. Terzo barattolo : in tal caso siamo sicuri di noi stessi, al punto da non essere inclini nel fare affidamento sugli altri. Questo comporta una certa quale tendenza alla solitudine, nonostante a volte siamo i primi ad essere consapevoli di avere tanto affetto da donare.

: in tal caso siamo sicuri di noi stessi, al punto da non essere inclini nel fare affidamento sugli altri. Questo comporta una certa quale tendenza alla solitudine, nonostante a volte siamo i primi ad essere consapevoli di avere tanto affetto da donare. Quarto Barattolo: la scelta che denota timidezza, insicurezza ma anche tanta sensibilità. Siamo sentimento puro ed inclinazione all’amore incondizionato. Viviamo il meno possibile vincolati agli schemi di tutti i giorni, e questo comporta tanto cose positive quanto negative.

