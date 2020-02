Il nuovo City SUV Skoda Kamiq da oggi disponibile anche nella versione Monte Carlo, con ulteriori componenti tecnologiche e dotazione di serie più ampia.

Da aprile 2020 Skoda porterà nelle concessionarie il suo Suv Kamiq in veste Monte Carlo, per celebrare i successi storici nel mondo del motorsport. Questa nuova versione si contraddistingue per diversi inserti di colore nero che si abbinano dinamicamente a degli interni contrassegnati da sedili contenitivi e volante sportivo, che conferiscono uno spirito sportivito degno di nota. Nel frontale spiccano la calandra in nero lucido e il paraurti con inserti aerodinamici nello stesso colore. Al posteriore, invece, spiccano l’ampio diffusore centrale e il lettering Skoda.

La Skoda Kamiq Monte Carlo è dotata di cerchi in lega di serie da 17 pollici, da 18 pollici su richiesta. La dotazione di serie comprende anche gruppi ottici anteriori Full LED Crystal Lighting con funzione AFS (Adaptive Frontlight System), tetto panoramico, vetri posteriori oscurati, connettività completa per smartphone, schermo centrale da 8”. Oltre ad un’ampia dotazione di assistenza alla guida, tra cui frenata automatica in città, Lane Assist e radar ACC.

Skoda Kamiq Monte Carlo: interni e motorizzazioni

Di grande attrazione gli interni super sportivi con sedili anteriori regolabili e rivestimenti su misura per la versione Monte Carlo. Il volante multifunzione si presenta con un design tagliato nella parte inferiore, rivestito in pelle traforata e con cuciture rosse a contrasto, così come le leve del cambio e del freno a mano. Spettacolare l’illuminazione ambiente a LED che donano un tocco intrigante agli interni. Il cielo dell’abitacolo è esclusivamente in colore nero.

Il nuovo Suv Skoda Kamiq Monte Carlo è disponibile con motori benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI 150 CV, Diesel 1.6 TDI 115 CV, sia con cambio manuale sia automatico DSG, e con il nuovo 1.0 G-TEC 90 CV a metano. Non resta che attendere aprile per mettersi alla guida e prenotare un test drive nelle concessionarie Skoda autorizzate.

