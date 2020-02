Sebastian Montoya, figlio di Juan Pablo, già vincitore di Gran Premi in Formula 1, debutta in monoposto quest’anno: correrà in Formula 4 con il team Prema

La nutrita truppa di figli d’arte nel mondo dell’automobilismo si arricchisce di un altro nome di prestigio: è quello di Sebastian Montoya. Ovvero, del figlio di Juan Pablo Montoya, pilota di Formula 1 nei primi anni 2000 (dove vinse sette Gran Premi tra Williams e McLaren) e due volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis.

Il suo erede Sebastian, oggi 14enne e anch’egli colombiano, ha alle spalle un’importante carriera nei kart, iniziata ad otto anni negli Stati Uniti e poi proseguita in Europa. Adesso è pronto a fare il suo debutto in monoposto, con la partecipazione all’intera stagione del campionato italiano di Formula 4 e ad alcune gare del campionato tedesco.

Esordio in auto per Sebastian Montoya

Montoya Junior difenderà i colori della squadra italiana Prema, con la quale ha già disputato i primi test, dimostrando un rapido adattamento alla vettura e colpendo favorevolmente il team per l’ottimo lavoro svolto in pista. “Siamo felici di accogliere Sebastian in squadra”, commenta il team principal Angelo Rosin. “Si tratta di un’aggiunta grandiosa al nostro schieramento, che sta già vivendo una transizione positiva alle monoposto. Per lui si tratterà di un anno di apprendistato, ma sulla base di quanto abbiamo visto finora, ha il potenziale per diventare uno dei migliori. Non vediamo l’ora che inizi la stagione, per cominciare a lavorare con tutti questi giovani talenti”.

Comprensibile anche la soddisfazione di Sebastian Montoya: “Sono molto emozionato di iniziare a correre in macchina e di avere l’opportunità di gareggiare in Formula 4 nel 2020 con un team così grandioso. La Prema è un top team e ha il materiale e il personale per aiutarmi e crescere e imparare come pilota. La concorrenza sarà tosta, ma meglio così, perché sarà una sfida sia in pista che fuori”.

