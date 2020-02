Sanremo, rivelazione a Vieni da Me: “Il salone presidiato dalla Polizia”

È ufficialmente cominciata la settimana più attesa dell’anno: stasera avrà inizio il Festival Di Sanremo. Attendiamo questo momento per tutto l’anno e sempre in trepidazione, è sicuramente un periodo che tra polemiche e canzoni unisce tutto il nostro Paese. Il Festival della canzone italiana è davvero una istituzione in questo Paese e l’Italia è già in fibrillazione. Sui social non si parla d’altro e anche in televisione, infatti al programma di Caterina Balivo c’è stata come ospite Gabriella Farinon.

Celebre signorina buonasera che ha fatto ben tre Festival, nel 1969, nel 1973 e nel 1974 al fianco di Nuccio Costa, Mike Bongiorno e Corrado. Ha parlato dei suoi tempi e dei Festival che ha condotto lei, di quanto le cose erano diverse tanti anni fa. Del primo ricorda le contestazioni, le tensione era alle stelle: “Arrivarono i moti studenteschi, il Salone delle Feste fu presidiato dalla Polizia” e sottolinea che le kermesse non erano forti come ora. “Le vere protagoniste erano le canzoni, la gente aspettava la gara”. Tra l’altro fu multata dalla Rai per aver osato indossare una parrucca durante l’annuncio della sera.