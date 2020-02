Sanremo 2020, Achille Lauro si spoglia sul palco: delirio sui social

Siamo alla prima serata del Festival di Sanremo e già siamo tutti in trepidazione per i cantanti che abbiamo ascoltato nel corso della serata. Grandissima accoglienza per gli ospiti Al Bano e Romina che sono tornati con la figlia Romina, che la Power aspettava mentre cantava all’Ariston nel 1986. Grandissima acclamazione anche per Tiziano Ferro che si è esibito con Nel Blu Dipinto Di Blu e che tornerà spesso nel corso della serata. Tra i cantanti che si sono fatti notare, sicuramente non possiamo non parlare di Achille Lauro.

Provocatore e fuori dagli schemi, quest’anno Achille ha dato davvero il meglio di sé, presentandosi sul palco più famoso di Italia, uno dei più famosi del mondo, a piedi nudi e con una vestaglia nera addosso. All’improvviso nel corso dell’esibizione se l’è sfilata rivelando una tutina dorata che lasciava poco spazio all’immaginazione. Ha cantato a piedi nudi, ballando e interagendo insieme al suo chitarrista, che di solito bacia sempre alla fine delle sue esibizioni. Il suo look ha fatto discutere, ma di una cosa siamo certi: ha sicuramente attirato l’attenzione, in ogni caso.