Valentino Rossi e Maverick Vinales si sono resi protagonisti di un pazzo balletto insieme a Lin Jarvis sul nuovo social del momento TikTok.

Valentino Rossi dalla prossima stagione non sarà più un pilota ufficiale Yamaha. Fermo restando che il Dottore non ha ancora deciso cosa fare del proprio futuro, qualora decidesse di proseguire con la sua stellare carriera non troverà ad attenderlo una moto del team factory bensì una M1 della squadra Petronas con trattamento da fabbrica.

Per ora però il numero 46 è ancora a tutti gli effetti un pilota Yamaha ufficiale e il team di Iwata punta su di lui per quella che dovrebbe essere la stagione del riscatto dopo tanti bocconi amari ingoiati negli ultimi anni con il binomio Honda–Marquez che ha praticamente vinto tutto quanto si potesse vincere.

Nell’attesa della presentazione della nuova livrea la Yamaha in questi giorni è in Indonesia per vari eventi promozionali. Da sempre infatti il team di Iwata ha una presenza molto forte in Asia dove ha conquistato negli anni una grossa fetta di mercato. Valentino Rossi e Maverick Vinales non si sono lasciati sfuggire la possibilità di sfruttare uno dei social del momento, ovvero TikTok.

