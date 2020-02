Rita Rusic lascia tutti di stucco nella casa del Grande Fratello, il momento piccante fa il giro del web: ecco cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello Vip, come al solito, non mancano momenti davvero interessanti per i telespettatori. Le storie dei personaggi, le emozioni, gli scontri, contribuiscono sicuramente all’audience del programma. Nella casa di Cinecittà, tuttavia, c’è stato anche un momento particolarmente bollente. Protagonista Rita Rusic, la produttrice cinematografica ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Nonostante vada ormai per i 60 anni, Rita rimane una donna davvero molto piacente e, in alcuni momenti, particolarmente disinibita. Forse un po’ troppo, visto che a un certo punto pare essersi dimenticata delle telecamere e si è lasciata andare ad un momento particolarmente intimo. La Rusic si è infatti toccata liberamente, come mostra il video di pochi secondi, prima che la regia del programma abbia oscurato i successivi fotogrammi.