Prima di acquistare i pneumatici, confronta i prezzi online su Rezulteo

Prima di sostituire le gomme del tuo veicolo è possibile scegliere quelle più convenienti e adatte alle tue esigenze, consultando i comparatori di prezzi di pneumatici online: tra questi, uno dei più affidabili è senza dubbio rezulteo. Della manutenzione di un veicolo fa parte anche il cambio dei pneumatici che può essere effettuato per la loro usura o semplicemente per il cambio di stagione. Per garantire la sicurezza del veicolo, sia esso un auto normale, un auto 4×4 o un veicolo industriale, è sempre necessario tenere in perfette condizioni le gomme, ma soprattutto scegliere il modello adatto in sede di sostituzione. Dopo aver consultato il libretto, dove sono indicate le misure adatte, si può scegliere di acquistare le gomme online visitando i migliori siti internet che confrontano i prezzi dei pneumatici sul mercato tenendo conto di diversi fattori.

Come scegliere i pneumatici giusti?

Una volta trovate le dimensioni adatte al veicolo sulla carta di circolazione, è possibile consultare diversi comparatori di prezzi di pneumatici online come ad esempio rezulteo, sito all’interno del quale è possibile confrontare una vasta gamma di pneumatici in base al prezzo e alle dimensioni desiderate. La valutazione del pneumatico da parte dell’utente del sito dovrebbe tener conto dei seguenti parametri:

la durata (ecco alcuni consigli per conservare i pneumatici più a lungo);

la resistenza al rotolamento e il risparmio di carburante;

il prezzo di acquisto.

Per il confronto e la valutazione dei pneumatici è importante anche:

calcolare il costo medio al chilometro

trovare le informazioni sulla durata nei test sui pneumatici

leggere l’etichetta europea dei pneumatici.

rezulteo mette a confronto oltre 50 marche di penumatici attraverso un punteggio che prende in considerazione tre criteri : economia, comfort e sicurezza. Questa valutazione si basa sui test indipendenti di pneumatici che seguono una metodologia rigorosa. Il sito internet offre inoltre ricchi contenuti editoriali per aiutare i propri utenti a scegliere il pneumatico giusto e a promuovere la sicurezza stradale.

Cambio gomme: quali sono le dimensioni adatte dei pneumatici?

Se vuoi sapere come cambiare i pneumatici di un veicolo, il primo passo da compiere è quello di consultare il libretto del veicolo ed assicurarsi quali siano i parametri da rispettare. Sul libretto possono essere presenti diverse misure di pneumatici adattabili al veicolo. I parametri che trovi indicati sul libretto sono:

La larghezza che viene espressa in millimetri Il profilo del pneumatico in percentuale sulla larghezza Il metodo di costruzione Il diametro del cerchio espresso in pollici L’indice di carico: riferito ai chilogrammi di peso sopportati dalla gomma. L’indice di velocità: la velocità massima omologata per il pneumatico.

Esempio: se su un libretto troviamo indicato il seguente pneumatico 185/65 R15 88 H, i valori corrisponderanno a

185: larghezza che viene espressa in millimetri

65: profilo del pneumatico in percentuale sulla larghezza

R: metodo di costruzione

15: diametro del cerchio espresso in pollici

88: indice di carico: riferito ai chilogrammi di peso sopportati dalla gomma (esiste una specifica tabella da consultare).

H: indice di velocità: la velocità massima omologata per il pneumatico (esiste una specifica tabella da consultare).

In questo modo è possibile effettuare una ricerca del pneumatico giusto non solo in base al modello di veicolo, ma anche in base alle dimensioni adatte.