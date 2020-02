Pupo e Signorini lanciano la bomba politica in diretta durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020: “guardate chi ci governa”.

Pupo e Alfonso Signorini affondano il Governo durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2020. A sganciare la bomba è il cantante, opinionista del reality insieme a Wanda Nara. Ad appoggiare le parole di Pupo è stato poi il direttore del settimanale Chi.

Pupo e Signorini, bomba politica al Grande Fratello Vip 2020: “Serena Enardu non è stata votata? Anche il Governo”

La settimana scorsa, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è entrata Serena Enardu, la donna che ha avuto una storia d’amore con Pago durata sette anni. Dopo aver lasciato il cantante al termine di Temptation Island Vip, Serena è tornata sui propri passi e, grazie alla permanenza in casa, sta lentamente riconquistando la fiducia di Pacifico Settembre, questo il vero nome di Pago.

L’ingresso della Enardu, però, ha scatenato le proteste del pubblico che, durante la prima settimana del reality, aveva votato per non far entrare nella casa la Enardu. Nonostante il parere dei telespettatori, però, gli autori hanno deciso di far diventare Serena una concorrente ufficiale della quarta edizione del Grande Fratello Vip e, così, di fronte alle numerose polemiche, Pupo, in diretta, ha espresso la propria opinione.

“Molti italiani hanno detto che Serena non dovrebbe essere in casa perché la scorsa volta al televoto hanno votato per mandarla via – ha dichiarato Pupo durante la diretta della nona puntata come riporta Libero – ma ciò dimostra che il GF è uno spaccato della società italiana, anche chi ci governa non è che è stato votato“. Ad appoggiare la posizione del cantante è stato Alfonso Sigoniri che, a sua volta, ha aggiunto: “Certo, soprattutto negli ultimi tempi”.