Andata in scena a Giacarta, Indonesia, la presentazione della Honda di MotoGP 2020: sul palco per la prima volta insieme i fratelli Alex e Marc Marquez

Due campioni del mondo in carica (uno di MotoGP e uno di Moto2), ma anche due fratelli, insieme sullo stesso palco. La prima foto in coppia di Alex e Marc Marquez da piloti ufficiali Honda è quella scattata nel corso della presentazione del team MotoGP 2020 della Casa alata, a Giacarta, capitale dell’Indonesia.

Insieme a loro, sul palco, il direttore della Hrc Tetsuhiro Kuwata e il team principal Alberto Puig. E, soprattutto le due RC213V vestite con i colori per la nuova stagione. Nessuna particolare novità nella livrea, visto che le tinte dominanti sono sempre quelle dello sponsor principale Repsol: l’arancio, il rosso e il bianco.

Le parole di Alex e Marc Marquez alla presentazione Honda 2020

Subito dopo lo svelamento e i primi scatti di rito, spazio alle dichiarazioni di entusiasmo in vista del nuovo campionato che sta per cominciare. L’obiettivo chiaro di Marc Marquez è quello di portare a casa il nono titolo mondiale, che lo metterebbe allo stesso livello di Valentino Rossi nel palmares: “Lavorerò sodo per conquistare il Mondiale, e per questo voglio salire di livello, perché so che i miei rivali sono migliorati”, afferma il Cabroncito.

Per il fratello minore Alex Marquez, invece, l’intenzione è quella di “diventare debuttante dell’anno, ma la cosa più importante sarà dimostrarmi competitivo di Gran Premio in Gran Premio in MotoGP e migliorare ogni giorno. Prometto di dare il massimo durante il pre-campionato per cominciare bene il Mondiale”. Ora il tempo delle parole è finito: venerdì 7 febbraio sarà già il momento di debuttare in pista contro tutti gli avversari, con l’inizio dei test ufficiali della MotoGP.