La bellissima Miriam Leone su Instagram continua ad ammaliare e ad incantare. Tanti scatti uno più conturbante dell’altro, si rischia l’incidente.

Non accenna a smetterla Miriama Leone su Instagram. La bellissima attrice originaria di Catania ormai da diverso tempo è solita mostrare tutte le proprie grazie, nel lecito del dovuto. Ma quello che può non nascondere, l’interprete di ‘1994’ non lo nasconde. Ora Miriam Leone su Instagram colpisce per uno scatto realizzato con un body nero. L’indumento aderisce alla perfezione su di lei. E non sfugge ai fans un particolare. Infatti tra le gambe della catanese fa capolino un tanga bianca, che risalta sulla tinta scura di ciò che la copre. E gli ammiratori glielo fanno notare in alcuni commenti divertiti. Con questo arrivano ‘mi piace’ e commenti di entusiasmo come se piovesse.

Miriam Leone Instagram, la foto che piace a tutti e gli scatti recenti