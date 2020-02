Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 4febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

In Italia hanno fatto il loro ingresso correnti di aria fredda di matrice artica che stanno portando nevicate, anche a basse quote, sulle fasce alpina e appenninica, con intensificazione dei fenomeni nevosi nella giornata di domani, quando registreremo anche temporali di media intensità e venti forti dai quadranti settentrionali.

Già nel corso della serata le prime piogge interesseranno il medio-basso Adriatico, mentre nevicherà sulle Alpi oltre i 500 metri e sull’Appennino centro-meridionale oltre i 400 metri. Temperature minime in leggero ribasso, comprese fra 2 e 7° al Centro-Nord, fra 6 e 10° al Sud e sulle isole.

Mercoledì 5 febbraio generali schiarite sul Settentrione d’Italia, proseguiranno le nevicate sulla fascia appenninica meridionale anche a quote basse, mentre sul basso Tirreno si verificheranno piogge di breve durata. Temperature massime comprese fra 10 e 15°, in leggero ribasso al Sud. A partire dalla serata di domani fenomeni in attenuazione anche al Centro-Sud, preannunciando un giovedì di sole su tutta la Penisola.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nei pressi di Milano traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A8 Milano-Varese vento forte tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Legnano.

Nel distretto autostradale di Genova rallentamenti in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.3 – direzione: Milano) tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori in corso.

A Bologna code a tratti sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

A Sud di Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 237.2 – direzione: Napoli) tratto chiuso tra Rioveggio e Pian Del Voglio fino alle 18:00 del 04/02/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Pian Del Voglio. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Badia su Variante di valico.

A Roma traffico a rilento in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: G.r.a.) tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Portonaccio e tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. A Napoli coda in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli.