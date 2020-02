L’emergente italiano Matteo Nannini, nipote di Alessandro, pilota di Formula 1 negli anni ’80, firma con Jenzer per il campionato di Formula 3

L’ultimo nome ingaggiato dal glorioso team svizzero Jenzer Motorsport, uno dei più vincenti nelle categorie minori dell’automobilismo, per la prossima stagione del campionato di Formula 3 si chiama Matteo Nannini. E non è solamente un omonimo, bensì il nipote di quell’Alessandro Nannini che per molti anni difese i colori italiani in Formula 1, riuscendo anche a vincere il Gran Premio del Giappone 1989.

16enne pilota emergente di Forlì, Nannini Junior è reduce da un’annata 2019 nella quale ha debuttato in monoposto, vincendo subito il campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti, con sette successi, sedici podi e sei pole position. Nel corso della stessa stagione ha corso anche il campionato europeo di Formula Regional e una gara della Formula Renault Eurocup, arrivando quinto all’esordio.

Nannini verso un brillante futuro nelle corse

Risultati decisamente incoraggianti, che hanno convinto la Jenzer a metterlo sotto contratto, a fianco di un altro debuttante nella categoria di contorno della Formula 1, l’australiano Calan Williams. “Sono molto emozionato per il mio passaggio in Formula 3”, dichiara Nannini. “Ho già fatto un test pre-campionato con Jenzer e sono contento di continuare la mia carriera con questo team grandioso. Conosco il livello della serie e so che è altamente competitivo. La maggior parte dei circuiti sono nuovi per me, ma mi sento piuttosto fiducioso di poter far bene”.

Il campionato di Formula 3 si disputa negli stessi weekend della Formula 1, in alcuni Gran Premi selezionati: Bahrein, Olanda, Spagna, Austria, Gran Bretagna, Ungheria, Belgio, Italia e Russia. Il debutto di Matteo sarà dunque l’occasione per rivedere il cognome Nannini in pista negli stessi fine settimana della categoria regina dell’automobilismo.

