Marc Marquez già è carico in vista della prossima stagione. Il pilota spagnolo vuole provare a vincere a tutti i costi il suo 9° titolo.

Marc Marquez è pronto più che mai ad affrontare un’altra stagione di MotoGP. Il rider spagnolo potrebbe conquistare il suo 9° titolo in questa annata raggiungendo così di fatto Valentino Rossi. Per lui sarà un anno davvero particolare visto che per la prima volta condividerà il proprio box con il fratello più piccolo Alex.

Come riportato da “Motorsport.com” Marc Marquez ha così dichiarato: “L’operazione sembrava più semplice, purtroppo però non è stato così per il recupero che è diventato più complicato del previsto. Nonostante ciò ho lavorato duramente nelle ultime settimane per arrivare ai test in Malesia quantomeno in buone condizioni. Posso dire di essere intorno al 70%. Ho ancora qualche problemino con la spalla destra, ma ho avuto la possibilità di guidare una moto, anche se solo per pochi giri”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Marquez: “Spero di trovare il giusto compromesso”

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Spero di trovare un giusto compromesso tra me e la moto. Devo trovare un buon ritmo e provare le cose importanti perché non credo che riuscirò a fare troppi giri. Sto migliorando ogni settimana. Un mese fa era un problema dello grosso, ma ora sono in continuo miglioramento e il mio obiettivo è arrivare al top in Qatar”.

Infine Marc Marquez ha così concluso: “L’anno scorso avevo più o meno lo stesso problema, ma si è risolto bene. Spero che vada così anche quest’anno. Ora però è il momento di lavorare con il team. Il 2019 è stata la migliore stagione in assoluto e quest’anno voglio ripetermi. Non posso dire di migliorarmi, ma ripetermi, perché è stata una stagione davvero buona, ma sappiamo che in Qatar partiremo tutti da zero. Proverò ad affrontare ogni weekend con la mentalità giusta”.

Antonio Russo